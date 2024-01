AEW | Un’altra star infortunata sarebbe sulla via del ritorno

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 gennaio 2024) Diversedella AEW sono, al momento, fuorigioco a causa di un infortunio. Fra questi c’è anche Rey Fenix che, dopo aver perso l’International Championship contro Orange Cassidy, ha iniziato un periodo di stop per far fronte ad un “vecchio infortunio”. L’atleta messicano aveva comunicato ai fan, tramite i social media, di essere determinato a tornare in azione il più presto possibile ma, da allora, non ci sono più state sue notizie. Un po’ di ottimismo Un recentissimo aggiornamento arriva proprio da Fenix stesso che, durante un’intervista con Denise Salcedo, ha dichiarato di essere attivamente impegnato per tornare al 100%. “Stiamo lavorando sull’infortunio. È uno dei peggiori, ma mi sto prendendo il mio tempo. Sto facendo un buon lavoro con il mio recupero. Ho chiarito tutto con i medici. Sto seguendo le loro indicazioni. Sto facendo del mio meglio e ...