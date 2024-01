AEW | Nuova pescata dalla WWE | ma stavolta a livello dirigenziale I dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 gennaio 2024) Continua la rivoluzione in casa AEW. Dopo i recenti addii di Rafael Morffi, Dana Massie e QT Marshall, tutti con ruoli dirigenziali, Fightful Select riporta in esclusiva che Kosha Irby avrebbe firmato un contratto con la promotion di Tony Khan, per il ruolo di COO della compagnia. Irby è l’ex direttore nazionale degli eventi live della WWE e, in attesa degli annunci di rito, sembra dunque certo il suo passaggio alla “concorrenza” dopo che il diretto interessato ha lavorato anche per la Georgia State, University of South Florida e quella di Saint Louis. Unadi Tony Khan (anche se non diretta), al quale verrà assegnato un ruolo decisamente di rilievo assoluto, sempre secondo il report del noto sito.