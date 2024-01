Adriana Modaudo è la nuova Direttrice esecutiva di Relyens in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) , gruppo mutualistico europeo di riferimento nei settori dell'assicurazione e della gestione dei rischi in sanità. Manager con esperienza pluriennale, la Dott.ssaha ricoperto incarichi dirigenziali di vertice nei settori dell'Information & Communication Technology (Oracle, Sun Microsystems, IBM) e della sanità (Abbott e Gruppo Bianalisi). Il consolidato background professionale nei suddetti settori costituirà un valore aggiunto per, coerentemente con la strategia di sviluppo dell'azienda. Il Gruppo, infatti, dopo essersi consolidato nel mercato assicurativo, guarda oggi ai settori della cyber security e delle nuove tecnologie in sanità, con l'obiettivo di potenziare il suo posizionamento come operatore a trecentosessanta gradi nel risk management sanitario. “Sono onorata di entrare a far parte della famiglia ...