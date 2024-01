Addio al Don Milani | scontro maggioranza-opposizione a Cerveteri

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024 – Non c’è pace per l’Istituto Comprensivo Don. Dopo le numerose polemiche che si sono scatenate nei mesi scorsi causate dalla chiusura dei plessi, ora per l’Istituto rischia di essere arrivata la fine. Con la delibera approvata dalla Regione Lazio, riguardante il nuovo piano di dimensionamento scolastico, tra le altre cose il donè stato infatti accorpato all’Istituto Marina di. Ciò significa, in poche parole, che il Donnon ci sarà più. Da chiarire se sarà costruita una sede ad hoc o se gli alunni semplicemente si “trasferiranno” al Marina di, situato nei pressi di Cerenova. Le dichiarazioni del sindaco Gubetti “Nella Calza della Befana, gli studenti degli Istituti Scolastici di, hanno ...

Leggi Anche 'Uomini e Donne', Tina contro Federico: 'Con uno come te mi vergognerei di andare in giro' Leggi Anche 'Uomini e Donne', Gemma delusa da ... (247.libero)

Idris Elba ha deciso di lanciare una nuova campagna dal titolo "'t Stop Your Future" rivolta al Parlamento britannico con l'obiettivo di porre fine alla violenza ... Ogni abbraccio d'. Non puoi ......il suoal nubilato in vacanza. Tra vino e piatti di pasta, le quattro amiche vivranno un'esperienza indimenticabile. Il cast del sequel include anche Andy Garcia , Giancarlo Giannini ,...Grazie don Lino per il percorso di fede di questi anni con tutta la comunità e con ciascuno di noi. Grazie per la tua testimonianza di sacerdote discepolo e amico di Cristo Gesù. Dal cielo prega per ...Il Napoli sta vivendo una situazione complicata. Reduce dalla vittoria dello Scudetto oggi la squadra partenopea è irriconoscibile anche a causa di alcuni cambiamenti estivi che ne ...