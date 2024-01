Addio al designer Elio Carmi | curò la brand identity degli Uffizi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il, una delle figure più note e importanti della comunicazione e del progetto grafico in Italia, è scomparso lunedì 8 gennaio a Casale Monferrato (Alessandria) all’età di 71 anni. E’ deceduto per mesotma pleurico, la malattia da esposizione all’amianto che proprio, nell’auto biografia “Fai che farlo. Frammenti di vita e design di” (Fausto Lupetti Editore, 2023), scritta con la giornalista Silvana Mossano, racconta in un capitolo. Era a nato a Casale Monferrato nel 1952. I suoi loghi sono noti in tutto il mondo e gli sono valsi importanti premi. Del 2015 è il logo del Padiglione Italia per l’Expo di Milano, e del 2018 il progetto per ladelle Gallerie...

Vasto cordoglio in Monferrato di r.m. È mancato questa sera, lunedì 8 gennaio, Elio Carmi,e presidente della Comunità Ebraica di Casale. Elio Carmi era a nato a Casale Monferrato nel settembre del 1952 di Dario e Nella Carmi, una coppia conosciutissima in città, ma del resto la ......o cliccando qui Per il Comune di Casale si può ricordare il suo impegno come Assessore alla Cultura dal 1996 al 2000 che gli ha permesso di firmare iniziative che ancora oggi vivono nella città ...