Aci Bergamo | 434 pedoni vittime della strada nel 2023

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 gennaio 2024). È così da lungo tempo: purtroppo sulle strade non c’è segno di discontinuità. Anche la fine dell’anno e l’inizio del nuovo hanno avuto il loro tragico, triste elenco di incidenti con morti e feriti. Solo nella settimana di Natale gli investimenti mortali sono stati 13 secondo i rilevamenti aggiornati dell’osservatorio ASAPS. In questi primi giorni del 2024, si sono avute 4sulle strade romane, 4 in uno scontro a Catanzaro, 2 in un’auto finita nel lago a Como, un quindicenne investito mortalmente a Cagliari mentre attraversa sulle strisce pedonali… Presto saranno diffuse le statistiche con cifre, dettagli, confronti tra un anno e l’altro. Inutile parlare di fatalità. I tasti dolenti rimangono sempre gli stessi, con cause più volte considerate e relativi possibili interventi correttivi. Al 27 dicembreerano 434 i ...