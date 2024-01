Accanimento | cattiveria e livore Salvini interviene sul caso Ferragni

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Chiarae Fedez "sono in un universo lontanissimo da me, però l', lae ildi questi giorni mi lascia sconcertato". Matteocommenta, tra i tanti temi, ilpartito dalla sanzione dell'Antirtust per il pandoro griffato dall'influencer nel corso di Non stop news su Rtl102.5. Il ministro, vicepremier e leader della Lega ha motivato così le sue parole: "È chiaro che il Paese non dipende da Chiarae spero che la politica abbia cose più importanti di occuparsi dei pandori e dei biscotti, però a me non piace l', a prescindere, su qualcuno che è in difficoltà". "Per me il problema dell'Italia non è Chiara", ha detto ancorache ha aggiunto: "Ci ...