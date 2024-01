Acca Larenzia | Richetti Az | ' governo prenda provvedimenti affinché fatti non si ripetano'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen (Adnkronos) - "IdiLarentia si commentano da sé: a me quell'immagine ha colpito molto per la violenza che trasmette. Se ile Piantedosi dicono finalmente che loro non c'entrano nulla, allora la domanda che faccio è: cosa aspettiamo a prenderequesti episodi nondano più? Invece di dire ‘ma succedeva anche quando governavano gli altri', possiamo decidere tutti insieme di intervenire? Al netto della apologia di reato, queste cose istigano per violenza e odio.' Lo ha detto Matteo, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio, ai microfoni di RaiNews24.

Roma, 9 gen. " "Durante l'audizione in Commissione antidiscriminazione, ho posto al ministro dell'Interno Piantedosi la questione della manifestazione di domenica sera a viaLarentia a Roma. Apprezzo l'annuncio del ministro che è in corso l'identificazione dei responsabili, la condanna dei gesti fascisti e l'impegno a evitare che si ripropongano simili circostanze". E' stata trasmessa in Procura, a Roma, una prima informativa in relazione alla commemorazione di via Acca Larentia davanti alla ex sede dell'Msi, durante la quale è stato fatto il saluto romano. Roma, 9 gen - "Vietare, e non osservare e non trarne delle conseguenze, si è rivelato operativamente meno proficuo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione presso la Commission ...