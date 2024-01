Acca Larenzia | le tristi bufale della sinistra su tre ragazzi ammazzati Ecco il vero sporco che fa notizia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Abbiamo Natangelo che la la vignetta con una massa fecale e la scritta “clarentia”. Geniale nell’esprimere il livello da latrina che certaraggiunge quando c’è da fare i conti con l’odio dell’antifascismo militanti che creò morte e lutto. Poi c’è Il Fatto che si inventa che la targa che oggi si trova nel cortile di viafirmata “I camerati” è stata deposta da Giorgia Meloni. Come vogliamo chiamarla? Una indecente svista. Una bufala costruita ad hoc per sparare sulla premier le solite litanie da neo-partigiani? Poi ci sono anche i neo-partigianisatira, per esempio Luca Bottura. Il quale ha da farsi perdonare un tweet non proprio di successo sui tortellini troppo cari a Bologna per colpa di Ryanair. E posta allora un falso tweet di Giorgia Meloni. E che dice lei in quel ...

ROMA - 'Concordo pienamente con Rampelli quando dice che FdI è totalmente estranea all'episodio dei saluti romani alla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell'attentato di. Peraltro, il fatto è stato eclatante e ha avuto molta visibilità, ma il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità in quello che è successo. Abbiamo sempre detto ai nostri di ...Roma, 9 gen " "I fatti diLarentia si commentano da sé: a me quell'immagine ha colpito molto per la violenza che trasmette. Se il governo e Piantedosi dicono finalmente che loro non c'entrano nulla, allora la domanda che ...E' stata trasmessa in Procura, a Roma, una prima informativa in relazione alla commemorazione di via Acca Larentia davanti alla ex sede dell'Msi, durante la quale è stato fatto il saluto romano. In ...L'autorità giudiziaria valuterà la commissione di eventuali reati ed è quello che sta avvenendo in queste ore per l'episodio di Acca Larenzia», aveva riferito il ministro dell'Interno, Matteo ...