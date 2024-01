Acca Larenzia | La Russa | coi saluti romani FdI non c’entra niente | non ha nulla da cui dissociarsi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo i chiarimenti di ieri del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, oggi dalle colonne del Corriere della Sera è il presidente del Senato Ignazio laa entrare nel merito della vicenda deialla commemorazione di, su cui l’opposizione ha scatenato un putiferio che non si registrava da anni. E tra speculazioni della sinistra e asserzioni tangibili tese a confutarle, il presidente del Senato spiega, chiarisce, propone interrogativi in sospeso da tempo e, soprattutto, riporta al centro della discussione viziata da attacchi e polemiche politiche, il tema della giustizia. E prima di tutto, della giustizia che le vittime di«non hanno avuto». Sottolineando: «Il fatto che non ci siano stati colpevoli ...

