Acca Larenzia | condanna bipartisan per saluti romani

La dirigente scolastica dell'istituto non è stupita: 'Data la vicinanza a via- dice - capita spessissimo che sulla scuola appaiano queste scritte, che ci penalizzano perché ci ...'Pensavamo fosse La Russa e invece era Ponzio Pilato. Per non condannare il saluto romano si affida alla Cassazione. Dunque, d'ora in poi per esprimere un giudizio storico e politico occorrerà ...Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Pensavamo fosse La Russa e invece era Ponzio Pilato. Per non condannare il saluto romano si affida alla Cassazione. Dunque, d’ora in poi per esprimere un giudizio storico e ...Finira' all'attenzione dei magistrati della Procura di Roma l'adunata con saluto romano avvenuta domenica nel corso dell'anniversario della strage di Acca Larenzia che il 7 gennaio del 1978 costo' la ...