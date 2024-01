Acca Larentia | per Donzelli è una “polemica vergognosa” | “Sono 100-200 imbecilli più utili alla sinistra che alla destra”

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Nessuno ha ricordato che le vittime erano die i carnefici di. In questo caso per 100-200, molto piùche a noi, stanno provando a fare il ribaltone, come se sotto giudizio dovesse esserci la. Sotto giudizio purtroppo nonmai andati gli assassini di”. Così Giovanni, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, parlando con i cronisti nei pressi di Montecitorio della vicenda di. “Fratelli d’Italia non ha nulla a che vedere con quantoduto. I nostri parlamentari ed esponenti erano presenti, e saranno sempre presenti, ...

Dopo le polemiche per la marcia e i saluti romani dei militanti di Acca Larentia , il presidente del Senato Ignazio La Russa non condanna l'episodio e ... (vanityfair)

"Come deputati e senatori del Pd abbiamo depositato un disegno di legge che rende più efficace l'azione di repressione della apologia di fascismo e dei fenomeni eversivi neofascisti.La commemorazione dei militanti Msi morti 45 anni fa a via, a Roma, innesca la reazione delle opposizioni che chiedono chiarimenti al governo e, in particolare al ministro Matteo ..."Il fatto è stato eclatante e ha avuto molta visibilità, ma il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità in quello che è successo".Il prossimo 18 gennaio la Corte di Cassazione si riunirà a sezioni unite, per dare una linea interpretativa sulla questione del saluto romano/fascista, sulla ...