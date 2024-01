Acca Larentia | La Russa | Sul saluto romano serve chiarezza | a volte non è reato

(Di martedì 9 gennaio 2024) Leggi Anche Centinaia di saluti romani per: il caso finisce in Parlamento - La Digos invierà un'informativa in Procura Leggi Anche Copia il discorso di Mussolini sul delitto Matteotti in ...

Leggi Anche Centinaia di saluti romani per: il caso finisce in Parlamento - La Digos invierà un'informativa in Procura Leggi Anche Copia il discorso di Mussolini sul delitto Matteotti in una lettera al Cda, si dimette il manager ......a chiamare in causa Giorgia Meloni e il suo governo per la manifestazione con cui la destra estrema da 45 anni (la prima volta la premier aveva meno di due anni) ricorda la strage di(...Su Acca Larentia Ignazio La Russa la pensa così: «Concordo pienamente con Rampelli quando dice che FdI è totalmente estranea all'episodio dei saluti romani alla commemorazione delle tre giovanissime ...«Concordo pienamente con Rampelli quando dice che FdI è totalmente estranea all'episodio dei saluti romani alla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell'attentato di Acca Larentia. Peraltro, ...