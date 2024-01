Acca Larentia | cosa è accaduto prima del saluto fascista collettivo? Le immagini dei preparativi della commemorazione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il giorno 7 gennaio 2024 in viaLarenzia è avvenuto il consueto rituale del “presente” col braccio destro teso. Dopo la cerimonia svolta al mattino, con il Comune e la Regione Lazio che hanno deposto due corone d’alloro davanti alla vecchia sede del Msi, in serata, intorno alle 18:20, circa mille “camerati” in rigoroso silenzio si è disposto unnto all’altro, gridando per tre volte “presente”, in ricordo dei militanti del FronteGioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi nel 1978 da un’organizzazione terroristica di estrema sinistra. I video girati dal Fattoquotidiano.it mostrano iiniziati il giorno, il 6 gennaio, con lo sgombero delle stradento da auto e cassonetti. Il 7 gennaio i militanti riescono ad appendere il ...

Prosegue il lavoro degli inquirenti sui filmati della commemorazione. Le opposizioni chiedono una presa di posizione di Meloni. Appello di Forza Italia: 'Gruppi che non hanno nulla a che fare con il ...15.16 Saluti romani, Piantedosi: indignazione "Non vi è dubbio" che quanto accaduto alla manifestazione per l'eccidio di via"suscita indignazione, è contrario alla nostra cultura acquisita". Così il ministro dell'Interno Piantedosi, alla Commissione contro i fenomeni d'intolleranza, razzismo,antisemitismo,...E' stata trasmessa in Procura, a Roma, una prima informativa in relazione alla commemorazione di via Acca Larentia davanti alla ex sede dell'Msi, durante la quale è stato fatto il saluto romano. In ...Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, si è dissociato dalle centinaia di saluti fascisti inscenati in occasione della commemorazione per la strage di Acca Larentia. Donzelli, però, ...