Abuso d’ufficio | voto al Senato | maggioranza e Iv per cancellare il reato

(Di martedì 9 gennaio 2024) Prima votazione in commissione Giustizia sul ddl Nordio: no di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS. Ecco cosa prevede il testo

Sindaci in festa. Addio, finalmente, all'. La commissione Giustizia del Senato, presieduta dall'avvocato Giulia Bongiorno (Lega), ha concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del ddl Nordio . A favore della ...ROMA - Via l'dal codice penale. Resterà un buco al posto dell'articolo 323. Oggi è arrivato, in commissione Giustizia al Senato, il primo voto. A favore tutta la maggioranza e anche Italia viva con ...