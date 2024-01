Abuso d’ufficio | maggioranza e Italia Viva votano per stop a reato

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – La commissione Giustizia del Senato ha concluso il voto degli emendamenti all’articolo 1 del ddl Nordio, dando via libera all’abrogazione deldi, misura a favore della quale si è espressa tutta la. La Commissione tornerà a riunirsi domattina alle 9.15 per votare gli emendamenti relativi all’articolo 2 del ddl, quello relativo alla trascrizione delle intercettazioni. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso “grande soddisfazione per la sollecitudine con cui la Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, è arrivata al risultato odierno, con l’auspicio che la parte residua del disegno di legge venga altresì approvata nel minor tempo possibile”. Dopo la conclusione dell’esame degli ...