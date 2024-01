Abusivi i due grattacieli nel Parco Lambro di Milano Indagati in sei tra costruttori e dirigenti comunali

(Di martedì 9 gennaio 2024) Presunti abusi edilizi nel progetto "Park Towers" aldi: nuova costruzione qualificata come ristrutturazione Segui su affaritaliani.it

Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i controlli sul territorio della Polizia Municipale per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori ... (anteprima24)

A proposito di parcheggiatoric'è però un caso che sta facendo molto discutere e che vede ... Il ragazzo, parcheggiatore abusivo improvvisato, avrebbe chiestovolte ad un automobilista di ..."Il Mandela è un grande attrattore per i parcheggiatori. Avendo 7.000 posti di agibilità c'è il miele da noi. Tutte le aree di parcheggio, prima ... quando piove, o ti sgonfianogomme.Su delega del procuratore della Repubblica di Nola e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in data odierna 10 gennaio 2024, la Polizia di Stato ...ha proceduto al sequestro penale di una discarica abusiva “a cielo aperto” dislocata su un terreno privato ad uso azienda agricola, sita nel territorio comunale di Sabaudia – località Mezzomonte – e ...