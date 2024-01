Abiti a regola d' arte creati con parti di auto | per promuovere pratiche virtuose di riciclo e upcycling

Leggi su iodonna

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un’azienda leader nel mondo dell’mobilismo, impegnata a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045 non solo con mobilità “pulita”: se oggi Hyundai spicca già con una fra le più ampie offerte green sul mercato, importante è anche il suo impegno lanciato nel 2019 con Re:Style, piattaforma lanciata da Hyundai nel 2019 per esplorare il mondo della moda sostenibile e delvo. Un progetto in cui, con il supporto di celeberrimi stilisti internazionali, trasformare materiali di scarto legati alla produzione dei veicoli del brand diventa un vero e proprio virtuosismo fashion: nascono cosìsostenibili, dimostrando quantavità ci possa essere nell’. Il suo ultimo protagonista? Il celeberrimo designer Jeremy Scott. Lo stilista Jeremy Scott in ...