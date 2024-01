A Tarquinia torna il presepe vivente | ecco quando

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024 –è pronta a vivere il gran finale del presentecon l’arrivo dei re magi a dorso di cammello. Rinviata per il maltempo dell’Epifania, la rievocazione toccherà il suo momento più suggestivo e apprezzato domenica 14 gennaio. Dalla Barriera San Giusto, alle 16,30, i re magi accompagnati da un fastoso seguito sfileranno in piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Giacomo Matteotti e Alberata Dante Alighieri per arrivare al convento di San Francesco e rendere omaggio alla Natività con Gesù Bambino. La 16esima edizione della rievocazione vede varie scene recitate da attori della Compagnia teatrale Excalibur. Saranno dialogati la corte di re Erode, il sinedrio con i sacerdoti, il momento dei pastori che annunciano la nascita di Gesù, attimi di vita quotidiana nelle locande e tra i banchi del ...

... situato in via Ripagretta - 01016(VT) , e il Parco archeologico di Cerveteri e- Museo archeologico nazionale di, situato in piazza Cavour - 01016(VT ). La ...la festa dell'Epifania più amata da grandi e piccoli: la mattina del 6 gennaio la città etrusca vivrà di nuovo 'Corri per la Befana', con il centro storico pronto ad animarsi con ...Christian Gasparri torna alla ribalta. Dopo un periodo “no”, nel quale è rimasto senza combattere per un anno e mezzo, anche a causa di un infortunio che gli aveva fatto saltare un importantissimo inc ...Sono tornati alla luce insieme a scarpe e antichissimi gioielli: a Tarquinia, in provincia di Viterbo sono stati portati alla luce degli antichi scheletri ...