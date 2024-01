A bordo di un’Alfa 159 fuggono dai Carabinieri contromano in autostrada

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFugain, in provincia di Napoli. E’ accaduto a Casoria dove l’arresto del 19enne Nek Adzovic è scattato solo dopo un pericoloso inseguimento. In corso ricerche per altri due complici. Tutto è partito dal parcheggio dello store Ikea. Tre persone adi159 si aggiravano sospetti tra le ultime auto in sosta quando sono stati notati da un carabiniere libero dal servizio. Il militare si è avvicinato ma i tre lo hanno minacciato e sono scappati via. Ha, quindi, contattato la centrale operativa ed è partito l’inseguimento. I primi a intercettare l’Alfa sono stati idella stazione di Arpino di Casoria. La berlina ha imboccatola circumvallazione esterna di Casoria. Ili hanno ...