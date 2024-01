9 gennaio 1900 | nasce la S S Lazio VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 9 gennaio 2024): la nascita dellaIl 9delviene fondata la Società Podistica. Composta da 15 atleti guidati dal sottoufficiale dei Bersaglieri, Luigi Bigiarelli. Diventerà poi una polisportiva con il calcio come attività principale. La squadra di Roma ha nel palmares diversi titoli nazionali ed internazionali. Nel 1973-1974 e nel 1999-2000 vinse lo Scudetto. Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 vive il suo periodo di maggior splendore. A guidarla in quel periodo c’era Cragnotti come Presidente ed Eriksson come allenatore. Con il tecnico svedese, vinsero la Coppa delle Coppa e la Supercoppa Europea nel 1999. 124 anni di storia del calcio per il club biancoceleste e ci auguriamo che possa scrivere altre pagine importanti di questo sport. L'articolo proviene da Gli Eroi ...