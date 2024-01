4 milioni di Renault Kangoo prodotti a Maubeuge

ROMA -Kangoo ha superato il traguardo di 4di unità prodotte nello stabilimento di Maubeuge. Modello pionieristico ed emblematico dei suoi tempi, è stato un colpo di fulmine immediato ed è ...IlKangoo taglia un traguardo prestigioso: è arrivato a quota quattrodi esemplari prodotti di questo modello , presso lo stabilimento francese di Meubeuge. Una testimonianza di un ottimo ...ROMA (ITALPRESS) - Renault Kangoo ha superato il traguardo di 4 milioni di unità prodotte nello stabilimento di Maubeuge. Modello pionieristico ed emblema ...DEK:[7644702] Prezzo non comprensivo di passaggio di proprietà e approntamento. Valido in caso di adesione al programma ADRIAPLUS. Per maggiori info sulla vettura chiamaci al 334-6604063! Uno dei ...