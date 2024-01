20enne costretta a bere e poi stuprata Chi sono i due ragazzi indagati

(Di martedì 9 gennaio 2024) Violenza sessuale e revenge porn.queste le accuse che la procura di Genova ha mosso nei confronti di duedi 22 e 24 anni, entrambi genovesi, studenti universitari e giocatori di pallanuoto a livello professionistico. I due avrebbero fatto ubriacare una ragazza in discoteca per poi violentarla, ferirla e filmarla. Ma non sarebbe l’unica vittima. Gli atleti avrebbero anche commesso il reato di revenge porn, cioè la diffusione di foto e video sessualmente espliciti senza il consenso della persona fotografata o filmata, nei confronti di un numero ancora da definire di altre ragazze, con cui avevano avuto però rapporti consesuali. Motivo per cui il pm Gabriella Dotto contesta ai due inquisiti anche i reati di “interferenze illecite nella vita privata” e “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.Leggi anche: ...

