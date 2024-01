2023 | anno d' oro delle criptovalute ed il 2024 andrà anche meglio Forse

Leggi su panorama

(Di martedì 9 gennaio 2024) Chi nell’appena passato non ha sentito parlare almeno una volta di? Non è un dato scientifico, ma sicuramente è significativo. Le monete virtuali non sono più un mezzo solo dei più tecnologici e addetti ai lavori, ma sono sempre più utilizzate come alternativa alle classiche transazioni online. E i numeri lo confermano: da un giro d'affari di 830 milioni di dollari di iniziosi è arrivati a 1 miliardo e 700 milioni di fine. Ilè stato l’del recupero e ilsarà quello della svolta, secondo alcuni analisti. Altri vedono la “bolla” destinata a scoppiare. “Questi andamenti di recupero o perdita casuali sono frutto di circostanze molto casuali e pericolose, non essendoci niente di solido sottostante. Le uniche ...