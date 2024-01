Zito Luvumbo-Napoli | parla l’agente | “Siamo felici”

Tra i tanti nomi che sono usciti Nicolò Schira ha parlato di una trattativa del Napoli con il Cagliari per, attaccante angolano classe 2002. Già tre gol e due assist al suo primo anno in ...8 gennaio 2024 Gallery correlateAchraf Hakimi Leonardo Pavoletti Federico Dimarco Arturo Vidal Marcelo BrozovicIl Napoli è pronto a mettere a segno un colpo in attacco in questo calciomercato invernale, come confermato direttamente dall’agente del giocatore, che in una recente intervista ha svelato di avere ...Zito Luvumbo, attaccante angolano del Cagliari, pare essere un obiettivo del Napoli per la fascia destra, in caso dovesse partire Politano direzione Arabia. Tuttocagliari.net ha sentito l'agente del ...