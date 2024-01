Zambrotta | «Inter e Juventus tanta roba! Occhio alle ultime giornate!» – IN

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gianlucavenuto nel corso di un evento Panini, ha detto la sua sul campionato e in particolare, sulla corsa a due fra. – L’ex bianconero Gianlucaè contento del duello in campionato fra. Di seguito alcune delle dichiarazioni raccolte dal nostro inviato sul posto Crescenzo Grego: «Mi è piaciuto sicuramente il fatto che due squadre comestiano facendo un ottimo campionato. Arrivare a metà stagione a 48 e 46 punti èroba, è un traguardo importante. Onestamente mi aspettavo qualcosa di più dal Milan perché parlando due, tre, mesi fa erano in una situazione diversa. Ha avuto un calo, ora per fortuna si sta riprendendo. Il Napoli purtroppo ha ...