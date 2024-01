' XXI Secolo' | alle 23 25 su Rai 1 | ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 8 gennaio 2024

Lunedì 8 gennaio alle 23.25 su Rai 1 torna in onda '', il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, che dedica la sesta puntata al tema della Sanità, della cura e al nostro Servizio Sanitario Nazionale. La salute è un diritto nel ...... perché il British Film Institute ha etichettato i film con Sean Connery e altri classici degli anni '60 e '70 con avvertimenti per i potenziali spettatori delper la possibilità che ...Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo la Fiorentina ha chiuso il girone d'andata di Serie A da quarta in classifica e quindi in piena zona Champions. Un risultato insperato, frutto ...Le premesse per i film di James Bond con Sean Connery sono stati criticati anche da una ex star del franchise.