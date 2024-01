WWE | Roman Reigns lotterà in tutte e due le serate di WrestleMania 40?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Quando Cody Rhodes ha perso contronel main event di39, nonostante la delusione, è stato subito chiaro alla maggior parte degli spettatori quale fosse il piano della WWE. The American Nightmare avrebbe dovuto lavorare per i successivi 12 mesi, ottenendo una rivincita per il main event di40 e affrontare il Tribal Chief. Il piano sembrava essere in dirittura d’arrivo fino a settembre, quando The Rock è tornato e ha lasciato intendere che sarebbe stato lui a sfidare suo cugino a. Da allora, gli scioperi di Hollywood sono terminati e alcuni pensavano che il People’s Champ potesse tornare al cinema. Non è successo. Rock ha dato il via al 2024 con una nuova apparizione, confermando praticamente che tornerà presto a lottare e che ...

...al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione......al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione...The Rock recently made a triumphant return to WWE, cutting a promo that hinted at a feud with Roman Reigns. The two will undoubtedly clash to determine the true "Tribal Chief," but Bully Ray doesn't ...Roman Reigns, lasciando aperto un futuro match tra i due da vedere non si sa ancora quando. Intervenuto proprio a parlare di questa possibilità, il WWE Hall of Famer Jim Ross, ha così parlato ai ...