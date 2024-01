WWE | Quasi 10 000 spettatori per l’odierno Raw | sfiorato nuovamente il sold-out

Leggi su zonawrestling

A meno di incredibili acquisti dell'ultimo minuto da parte dei fan, la puntata di Raw odierna non sarà-out. La WWE ha infatti venduto 9.863 biglietti (dato aggiornato ieri notte) sui 10.359 messi a disposizione per l'evento, avvicinandosia quota diecimila tagliandi,un'abitudine ormai per i due main show della compagnia, Smackdown compreso. Continua dunque nel migliore dei modi il 2024 in quel di Stamford dal punto di vista del botteghino, visti i 10.700 fan che hanno assiepato le tribune della Pechanga Arena per Raw Day 1 e dopo i 13.057 presenti a Vancouver per Smackdown New Year's Revolution.