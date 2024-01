WWE | Ci risiamo! Dopo quella della Royal Rumble sul web gira una card di Elimination Chamber

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Quest’anno il PLEsarà uno dei più attesi. Il motivo principale è che si terrà a Perth, in Australia, un evento al quale la WWE ci tiene in maniera particolare, visto che ha già cominciato a pubblicizzarlo e a promuoverlo con largo anticipo come ad esempio con la beniamina di casa Rhea Ripley e Dominik Mysterio nell’ultimo periodo presenti spesso in Australia. Ci risiamo Qualche settimana fa sul webva una(potete trovare la news qui) e adesso sembra che lo stesso si stia ripetendo in vista diche si terrà il prossimo 24 febbraio. In questa fantomaticasi trovano diversi match interessante come ad esempio l’...