WWE | Cambiano nuovamente due ring name a Smackdown? I dettagli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Possibile, ennesimo, cambio di nome per Humberto Carrillo ed Angel Garza. Durante l’ultimo episodio di, infatti, i due (che hanno accompagnato Santos Escobar a bordo) sono stati indicati sia al tavolo di commento che in grafica solamente come Humberto e Angel, come già accaduto in passato. Nonostante il tutto possa essere dovuto ad un problema di spazio in grafica (difficile), la possibilità di un nuovo accorciamento dei nomi è plausibile. La pratica, che è stata spesso associata più alla gestione McMahon che a quella di Triple H, è accaduta diverse volte in passato e non sarebbe assolutamente una novità in WWE. Ad oggi, però, sul sito ufficiale i due lottatori sono indicati ancora con cognome e nome, dunque staremo a vedere se questo “cambio” sarà effettivo o meno.