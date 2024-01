Wta Hobart 2024 | programma e orari martedì 9 gennaio con Trevisan e Cocciaretto

... vincitrice del "Brisbane International", che eguaglia il best ranking scavalcando la statunitense Coco Gauff, che perde una posizione ed è quarta nonostante il bis nel250 di. In quinta ...... dalle 00 alle 8.30 Mercoledì 10 gennaio : dalle 00 alle 8.30 Giovedì 11 gennaio : dalle 00 alle 8.30 Venerdì 12 gennaio : dalle 00 alle 12.30 (su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno)250, la ...An all-qualifier Hobart International first round saw Anna Karolina Schmiedlova pull off a comeback from 5-1 and match point down in the third set against Camila Osorio, who also led 3-1 in the second ...No.1 seed and two-time former champion Elise Mertens dropped just five games against Danielle Collins in the first round of the Hobart International, levelling her head-to-head against the American at ...