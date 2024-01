WTA Adelaide 2024 | risultati 8 gennaio | cadono Badosa | Haddad Maia | Krejcikova e Paolini

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La giornata delle lucky loser nel WTA 500di tennis: ben tre atlete, inizialmente eliminate nel turno decisivo delle qualificazioni e poi rientrate in main draw per dei forfait arrivati a tabellone compilato avanzano al secondo turno e tra coloro che nel fanno le spese c’è anche Jasmine. L’azzurra cede alla spagnola Cristina Bucsa, che si impone con un duplice 6-3 e si regala gli ottavi di finale contro la numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina. Le altre lucky loser ad avanzare sono la romena Ana Bogdan, che piega la britannica Katie Boulter per 6-3 6-4, e la statunitense Bernarda Pera, che supera in rimonta la spagnola Paulae vince per 3-6 6-2 6-3, guadagnandosi il derby agli ottavi contro la connazionale Jessica Pegula, numero 2 del tabellone. Avanzano agli ottavi anche due ...

Jasmine Paolini affronterà Cristina Bucsa nel match valido per il primo turno del WTA 500 di Adelaide 2024 , torneo in programma sul cemento ... (sportface)

Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini all' Adelaide International, WTA 500 con un montepremi di $922,573 in calendario dall'8 al 13 ... (247.libero)

Non è andato come sperato l’ esordio di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Adelaide 2024 , secondo torneo della sua stagione dopo la United Cup. La ... (sportface)

- Deludente prova di Jasmine Paolini eliminata al primo turno del torneodidalla moldava (naturalizzata spagnola) Cristina Bucsa che si è imposta in due set (6 - 3; 6 - 3) Non proprio un bel viatico per la 28enne tennista lucchese in vista degli Australian ...LA CLASSIFICADI TENNIS AGGIORNATA Questa è la classifica delle prime cinquanta. Oggi sono stati scalati i punti conquistati nel 2023 nella United Cup e nei torneiInternational 1, vinto ...La giornata delle lucky loser nel WTA 500 Adelaide 2024 di tennis: ben tre atlete, inizialmente eliminate nel turno decisivo delle qualificazioni e poi rientrate in main draw per dei forfait arrivati ...Notizie, Palinsesti Calcio TV, Recensioni, Video. Forum e Social. Sky Italia, DAZN, Rai, Mediaset, Amazon Prime, Tivusat. Scopri di più su Digital-News.it!