WTA Adelaide 2024 | Jasmine Paolini cede all’esordio a Cristina Bucsa

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si fermail cammino dinel WTA 500 di, in Australia: l’azzurra esce al primo turno al cospetto della qualificata spagnola, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora e 34 minuti ed affronterà nel prossimo turno la numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina. Nel primo set le due tenniste tengono entrambe il primo turno al servizio, poi arrivano cinque break consecutivi, conche si ritrova sotto 3-4 con la spagnola al servizio. L’iberica torna a tenere la battuta nell’ottavo game, e poi nel nono, al secondo set point, con un altro strappo, chiude sul 6-3 dopo 46 minuti. Nella seconda partita l’azzurra in apertura manca un break point, poi nel secondo game risale dal 15-40 e si salva ai vantaggi. ...

Seconda e ultima settimana di tornei pre-Australian Open al via già a partire da domani in quel dell’Australia. Ad Adelaide va in scena il più forte ... (oasport)

Il grande tennis sbarca in diretta e in chiaro su Cielo . Quattro nottate a partire dalla notte tra domani, domenica 7, e lunedì 8 gennaio, dalle 24 ... (digital-news)

Jasmine Paolini affronterà Cristina Bucsa nel match valido per il primo turno del WTA 500 di Adelaide 2024 , torneo in programma sul cemento ... (sportface)

Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini all' Adelaide International, WTA 500 con un montepremi di $922,573 in calendario dall'8 al 13 ... (247.libero)

Jasmine Paolini esce al primo turno del torneo500 di, in Australia. La 28enne toscana n.30 al mondo è stata eliminata per 6 - 3 6 - 3 dalla 26enne spagnola Cristina Bucsa, 61ma del ranking.... infine, hanno guadagnato più di 10 posizioni dopo i primi tornei ATP edel 2024. Il balzo in ... L'azzurro sarà in campo ad, curiosamente di nuovo opposto al primo turno a Marton Fucsovics ...La United Cup spinge Alex De Minaur in Top 10. 'Demon' è il 182mo giocatore a entrare tra i primi dieci del mondo da quando esistono i ...Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini all'Adelaide International, WTA 500 con un montepremi di $922,573 in calendario dall'8 al ...