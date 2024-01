Wsj | Musk ha fatto uso di Lsd | cocaina | chetamina e funghi psichedelici Allarme a Tesla e SpaceX

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Geniale, malato (soffre di disturbo bipolare e della sindrome di Asperger), stressato (dal super lavoro e dal pochissimo sonno): Elone i suoi fan hanno offerto diverse spiegazioni per le sue opinioni controcorrente, i suoi discorsi non filtrati e le sue provocazioni o bizzarrie. Ma negli ultimi anni diversi dirigenti e membri dei cda delle sue aziende e altre persone vicine all’uomo più ricco...

Elon Musk risponde al Wall Street Journal e afferma di non essere mai risultato positivo ai test casuali per le droghe . Il Ceo di Tesla risponde ... (ilfattoquotidiano)

Ed è poi partito al contrattacco: "Ilnon è adatto neanche a rivestire una gabbia per uccelli".aveva fatto riferimento al caso scoppiato a settembre 2018, quando aveva fumato marijuana ...vedi anche: "Elonusa droghe illegali, timori nei cda Tesla e Space X"Elon Musk ha negato di aver assunto droghe illegali, scagliandosi contro l'inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal, secondo la quale il patron di Tesla avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti ...Elon Musk risponde al Wall Street Journal e afferma di non essere mai risultato positivo ai test casuali per le droghe negli ultimi tre anni. Il Ceo di Tesla risponde così alle indiscrezioni circolate ...