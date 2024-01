WhatsApp iOS Beta | Nuova Personalizzazione del Colore dell’App in Arrivo

Una importante novità arriva per gli utenti WhatsApp per quanto riguarda l’utilizzo dei canali : ecco di che si tratta e come funziona La nota ed ... (informazioneoggi)

In questo articolo vi facciamo conoscere un servizio che abbiamo avuto modo di apprezzare in questo periodo, che consente di recuperare le chat di ... ()

WhatsApp Beta per iOS Introduce i Filtri per le Chat : Una Rivoluzione nell’Organizzazione delle Conversazioni WhatsApp ha recentemente annunciato ... (windows8.myblog)

Garbagnate (e non solo) , truffe via Whatsapp : un pericolo insidioso . La truffa dei falsi messaggi Whatsapp sui telefonini per far credere alla ... (ilnotiziario)

Accanto alla lettera puoi vedere le icone di social network e app di messaggistica :, ... Animated Christmas Cards Maker ( Android //iPadOS ) - con questa app puoi creare delle cartoline ......introdurrà cinque opzioni di colore : una nuova tonalità di verde, blu, bianco, rosa e viola. L'introduzione della nuova funzione risponde al feedback del pubblico, che ha espresso ...WhatsApp aggiunge la funzione per attuare la condivisione dello schermo: un ottimo strumento per la comunicazione in ambito lavorativo.WhatsApp ha lavorato duramente negli ultimi mesi per rendere la sua interfaccia più fresca e innovativa possibile. Non molto tempo fa, in una beta dell'app, è ...