Vulcan e Peregrine | Il primo lander di un privato che arriverà sulla Luna – Il video

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il razzo si chiamae porterà con sé materiale per esperimenti da sette paesi. È stata lanciata stamattina 8 gennaio la missione Cert-1, che intende portareper la prima volta un mezzo costruito da privati. Il, costruito dall’Astrobotic, ha a bordo esperimenti della Nasa nell’ambito del programma Artemis per il ritorno. Il lancio del razzo è avvenuto dalla piattaforma 41 della Space Force Station di Cape Canaveral, la base del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Vulca è al suovolo. È stato costruito da un’azienda privata, la United Launch Alliance. L’alggio diè previsto per il 23 febbraio. L’ultimo veicoloa posarsi è ...

Il razzo si chiamae porterà con sé materiale per esperimenti da sette paesi. È stata lanciata stamattina 8 ... Il lander, costruito dall'Astrobotic, ha a bordo esperimenti della Nasa ..., missione lunare privata Il lancio con il razzo vettore "", nuovo di zecca e al suo debutto, è previsto per le 8,18 (ora italiana) di domani mattina, con una "finestra di lancio", in ...E' il lander Peregrine costruito dall'Astrobotic ... la base del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, con il razzo Vulcan che è al suo primo volo. Anche il razzo è stato costruito da ...È stata lanciata la missione Cert-1, che per la prima volta intende portare sulla Luna un veicolo costruito da un'azienda privata.