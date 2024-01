Volley | Piacenza si gioca i quarti di Champions ad Ankara! Trento e Civitanova | un successo per vincere il girone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una super sfida e due trasferte con favori del pronostico per le tre squadre italiane che si apprestano ad affrontare la quinta giornata dei gironi preliminari diLeague maschile.va a far visita all’Halkbank Ankara che ha espugnato il PalaBanca all’andata ed è in testa imbattuto al campionato turno,sarà di scena sul campo del Lubiana, già sconfitto all’andata egiocherà sul campo dell’Arcadia Galati in Romania, entrambe a caccia della promozione diretta aiLa partita clou del quinto turno preliminare diLeague siin Turchia, ad Ankara e vede di fronte l’Halkbank Ankara e la Gas Sales Bluenergy(gara in programma mercoledì 10 alle 18.00). Stagione in altalena, quella dei piacentini ...

... invece, per i ragazzi di Allianz Milano e Mint VeroMonza. Entrambe le squadre erano impegnate in due big match: i milanesi perdono per 3 - 2 contro Gas Sales Bluenergysfiorando la ...Precedente- Gas Sales: Champions League, mercoledì biancorossi ad Ankara per la quinta giornata della Pool C La formazione piacentina vince tutte le gare e supera in finale il Robur Scandicci. Terzo posto per la squadra Under 16 ...Il ds dei biancorossi chiarisce subito le ultime indiscrezioni che vogliono alcuni club di Serie A sul giovane 2006 del Piace. «Stiamo cercando di proteggere Riccardo da questi riflettori che, aggiung ...