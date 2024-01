Violento tornado si abbatte sulla Florida | saltano le linee elettriche

Unsi è abbattuto su Fort Lauderdale, in Florida, colpendo le linee elettriche e causando diversi danni: ecco i video circolati sui ...(o trombe d'aria) non sono una novità, ma questo è stato veramente molto. Sicuramente il più grave della storia ravennate. Non potremmo attribuirlo al cambiamento climatico, poiché ...Epifania funestata dal maltempo in Florida. La giornata dell'Epifania è stata funestata da un'ondata di forte maltempo sulla Florida meridionale. Nell'ambito di un temporale a supercella abbattutosi i ...La devastazione di un tornado in Belgio Un evento atmosferico estremamente violento ha colpito il Belgio nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio 2024, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e di ...