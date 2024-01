Violenta tromba d’aria in Italia | travolta una nave da crociera | devastanti danni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Dopo un autunno con un caldo a dir poco anomalo, l’inverno inizia a presentare il conto e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, a farne le spese è stata Siracusa investita da unache si è abbattuta in città causandomolti seri, a partire dal porto dove ci sono stati attimi di panico e di terrore. Gli ormeggi spezzati delladaMsc Come riportato dai media locali, a causa del fortissimo vento si sono spezzati gli ormeggi di unadaMsc che fortunatamente in quel momento stava osservando una sosta tecnica e quindi non c’erano passeggeri a bordo. Immediatamente sono partire le operazioni di recupero che, considerando le dimensioni mastodontiche della ...

Noto - Il maltempo sta funestando anche Noto, dove diversi alberi sono stati sradicati da unad'aria. Il Ciclone Befana porta il maltempo, sarà crollo termico per tutto il weekend. L'aria fredda di origine polare continentale, e in discesa da Nord - Est, è entrata in Italia ...... a meno che non dimostrino che esso si è verificato a causa di un evento imprevedibile e inevitabile (un nubifragio, unad'aria, un terremoto, ecc.) che prende il nome di "caso ...Una violenta tromba d’aria si è abbattuta su Siracusa nella giornata di sabato 6 gennaio causando numerosi danni ...Una violenta e, per fortuna, brevissima tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio di ieri in località Fossa-Foresta, nella periferia est del capoluogo della Sibaritide ha letteramente scorticato ...