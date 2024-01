Video l’Eredità 8 gennaio 2024 | Francesca di Chiani

(Di lunedì 8 gennaio 2024)di lunedì 8. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi(Arezzo)., al suo primo tentativo, non è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 20.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)....

