VIDEO Inter - Juve volata scudetto | Milan in ripresa e Napoli in crisi | il commento della Gazzetta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ne parliamo in 'Che Domenica', con il vicedirettore, Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo. Guarda il ...

Torna HOTPOST , l’appuntamento con la Redazione di Inter-News.it per commentare le gare dei nerazzurri. Rivedi in differita il video della puntata ... (inter-news)

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 6-2 contro la Lazio (vedi pagelle) conquistando così tre punti nel match valido per la sedicesima ... (inter-news)

Il campionato di Serie A manda all'archivio il girone d'andata cone Juve che restano a due punti di distanza l'una dall'altra, ma vincono di misura e tra le polemiche contro Verona e Salernitana; con il Milan che scava un gran solco nella corsa alla Champions ...La gomitata di bastoni a Duda, in- Verona, è soltanto l'ultimo degli episodi sfuggiti all'arbitro e al Var. Sempre più numerosi gli errori di valutazione che rischiano di falsare il ...Anche all'Arechi vince nel finale per due a uno. Allegri torna a meno due dall'Inter". Ovviamente si torna anche sul caso arbitrale che ha caratterizzato Inter-Verona: "Caso Bastoni, Rocchi: «Arbitro ...Le due squadre in testa continuano il loro campionato a sé. Subito dietro, la lotta per l’Europa diventa una corrida, con tante squadre in una manciata di punti, grazie alle sconfitte clamorose di Fio ...