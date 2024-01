VIDEO – Inter contro tutti! La reazione allo sciacallaggio mediatico | Inter NOS con Rossi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nuova puntata con il formatNOS di-News.it! L’appuntamento fisso di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca, insieme ad altri ospiti d’eccezione, curiosità, partite e anche calciomercato.NOS – Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Ogni lunedì a partire dalle ore 18 Gian Lucae Romina Sorbelli vi aspettano in live sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch conNOS with friends. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra. Uno spazio in cui parlare di tutto ciò che riguarda l’. Dalle analisi delle ...

A margine dell'assemblea di Serie A, l'amministratore delegato dell'ha voluto parlare delle polemiche che nelle ultime ore sono piovute sulla sua squadra. 'Il lavoro è fatto da una squadra che ...ROMA - In questa edizione: - La Juve non perde terreno, crolla il Napoli a Torino -- Verona avvelenata, la procura Figc convoca Sogliano - L'agonia di Nadal, niente Australian Open per lo spagnolo - Colpo di Milano a Trento, la Virtus cade a Reggio - La Barba al Palo - Quanti ...Proprio su questo argomento Brambati ha infine concluso la sua intervista, sottolineando come l'addetto al controllo video Nasca abbia usato due pesi e due misure con Juventus e Inter, andando a ...L’opinionista Paolo Condò sottolinea l’errore del V. A. R. che non ha annullato la rete con cui i nerazzurri hanno battuto gli scaligeri. Anche Paolo Condò su La Repubblica per parlare della vittoria ...