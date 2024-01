VIDEO IN – Galliani | «Inter fortissima! Carboni incredibile Di Gregorio…»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Adrianoa margine dell’Assemblea di Lega oggi ai cronisti presenti ha parlato della prossima sfida tra Monza e, dribblando ogni polemica legata agli arbitri e al VAR. L’Amministratore Delegato del club brianzolo ha parlato della forza dei nerazzurri, ma anche quella di Valentin, giovane talento arrivato proprio in prestito dall’. Poi ha aggiornato riguardo le condizioni di Michele Di Gregorio proprio in vista della sfida contro la sua ex squadra. Di seguito ilrealizzato dal nostro inviato Crescenzo Greco.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Ma sono consapevole di avere uno staff forte, io sarò in tribuna con i ragazzi delleanalisi. ... Sul mercato : " Abbiamo avuto un incontro cone siamo in perfetta sintonia su tutto. ...Alla vigilia della gara in casa del Frosinone, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, parla in conferenza stampa e garantisce sul rapporto con l'a.d.sul mercato. Guarda il ...Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, sulle condizioni fisiche di Di Gregorio in vista dell’Inter. I dettagli Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega. DI ..."Monza-Inter Da monzese spererei come l'anno scorso, ma è difficile perché l'Inter è fortissima. Secondo me è una favorita per il campionato, o ...