VIDEO IN – Casini | «Discussione sul VAR? Non è prevista! Un’intenzione»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lorenzoha rilasciato una lunga intervista a margine dell’evento Album Panini a Lissone. Il Presidente della Lega Serie A ha parlato di una serie di argomenti che ruotano intorno al mondo Inter. CHIARIMENTI – Sono numerosi i temi trattati da Lorenzo, accerchiato dai giornalisti in attesa di risposte. Fra i presenti a Lissone, in occasione dell’evento organizzato da Panini, c’era anche il nostro inviato Crescenzo Greco. Fra le numerose dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Lega Serie A è stato dato ampio spazio all’argomento arbitri e. Nonostante le numerose critiche ricevute nelle ultime ore, e indirizzate – ingiustamente – anche alla società Inter,si è mostrato tranquillo alle telecamere. Come lo dimostra ilqui di seguito. Inoltre, il Presidente della Lega ...