Video Gol di Dybala su rigore in Roma - Atalanta 1 - 1

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nel posticipo della 19ª giornata di Serie A, lapareggia in casa per 1 - 1 contro l'. Decidono i gol di Koopmeiners e(su). Guarda ildi quest'ultimo episodio, con la ...

Nel post giorno della Befana, in Francia è statio tempo di Coppa . Nell’affascinante formula della competizione il PSG era atteso sul campo del ... (sportface)

Jennifer Lawrence regala ai Golden Globes 2024 una delle gag più divertenti della serata. Mentre veniva annunciato il premio per la migliore attrice ... (optimagazine)

InMaggiore, Iling Junior e Vlahovic. Sul parziale di 1 - 1, Martegani perde tempo all'ingresso ... Guarda il...Nel posticipo della 19ª giornata di Serie A, la Roma pareggia in casa per 1 - 1 contro l'Atalanta. Decidono idi Koopmeiners e Dybala (su rigore). Guarda ildi quest'ultimo episodio, con la provocazione dell'olandese e la 'vendetta' ...Tre vittorie consecutive hanno proiettato la Lazio in piena zona Europa. Dopo un avvio traballante, i biancocelesti sembrano aver ingranato la marcia giusta. Dopo Empoli e Frosinone, la squadra ...“Il Var ha sbagliato, è un errore”. Gli arbitri mettono un punto sul caso del gol convalidato all’Inter contro il Verona che ha prodotto il successo al 93’ della capolista.