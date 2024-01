Viareggio | peschereccio sbatte sugli scogli Danni gravi L’intervento del rimorchiatore

(Di lunedì 8 gennaio 2024)(LUCCA) – Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento diè intervenuta stamattina, 8 gennaio 2024, alle 6.20 lungo molo Corrado Del Greco per unche, rientrando in porto, è finito contro glidanneggiandosi. La squadra con elettropompa ha tolto l’acqua dallo scafo per evitare l’affondamento. Sul posto presente la L'articolo proviene da Firenze Post.

... tutti rimasti salvi, è finito contro gli scogli all'ingresso del porto di(Lucca). In soccorso sono intervenuti una motovedetta della Capitaneria di Porto ed un altro. L'...- Incidente in mare per ilVincenzo Milù che durante la manovra di uscita dal porto diè stato sbattuto contro gli scogli da un'ondata. Nessun ferito ma danni ingentiViareggio, 8 gennaio 2024 – Un peschereccio di 15 metri con quattro persone a bordo è finito contro gli scogli del porto di Viareggio la notte scorsa. Nessun ferito, ma tanta paura. E per questo non m ...Potrebbe modificare la prospettiva accusatoria dell'indagine, al momento senza indagati e titolo di reato, la relazione depositata oggi dalla Gdf in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato ...