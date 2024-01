' Vialli stava per diventare ct della Nazionale' | la rivelazione di Bergomi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca, l'ex campione di Sampdoria e Juventus è stato ricordato al Teatro Carlo Felice di Genova , in una manifestazione intitolata My name is Luca. Il ricavato ...

Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca, l'ex campione di Sampdoria e Juventus è stato ricordato al Teatro Carlo Felice di Genova , in una manifestazione intitolata My name is Luca. Il ricavato della serata contribuirà a sostenere i ...'Tre mesi fa ho sognato Luca: era nel letto, siper addormentare e io gli rimboccavo le coperte'. Inizia così la nostra chiacchierata con Roberto Mancini. Luca è ovviamente Gianluca. Se n'è andato giusto un anno fa, il bomber. Ha ...Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, l'ex campione di Sampdoria e Juventus è stato ricordato al Teatro Carlo Felice di Genova, in una manifestazione intitolata My name is Luca. Il ricavato ...L'azionista di riferimento della Sampdoria Matteo Manfredi, ha parlato alla stampa a margine dell'evento "My name is Luca, ballata per Vialli” al teatro ...