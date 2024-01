Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)DELL’8 GENNAIO20.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NEI PRESSI DI MALBORGHETTO, LA CIRCONE È REGOLARE I CANTIERI SULLA DIRAMAZIONENORD QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E FINO ALLE 05.00 DI DOMANI MARTEDÌ 9 GENNAIO È CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN DIREZIONEÈ PREVISTA LA CHIUSURA DELLO STESSO TRATTO AUTOSTRADALE MA IN DIREZIONE NORD A PARTIRE DALLE ORE 22 DI MARTEDÌ 9 GENNAIO ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SEGUENTE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO E RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA SULLA PROVINCIALE CAMPO ...