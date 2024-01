Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2024 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)DELL’8 GENNAIO19.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE ORTE ORA IL TRAFFICO MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREIZOE OSTIA LO SPORT NELLA CAPITALE MERCOLEDÌ DALLE 18.00 ALL’OLIMPICO SI GIOCANO I QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA, CON IL DERBYPREVISTA LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO TUTTI I DETTAGLI PER RAGGIUNGERE LO STADIO CON IL TRASPORTO PUBBLICO COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA ...